Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi - Haber
Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Zabıta, 3. Sayfa

Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi Ankara Altındağ'da kaçak maske üretimi yapan işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:11
Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

ANKARA - Ankara Altındağ'da kaçak maske üretimi yapan işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karapürçek Mahallesi'nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran zabıta, iş yerini mühürleyip kapattı. Üretilen ve üretim aşamasında olan tüm maskeler imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Fırsatçılara izin yok"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli. Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, iş yerine baskın düzenlendi. Gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil" dedi.

Bu küresel salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla işbirliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Balcı, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Haber
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi Haber
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı Haber
Türkiye, Kovid-19 salgınında en karanlık günü geride bıraktı
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Pazara giden genç, moral vermek için yaptığıyla herkesten alkış topladı Haber
Pazara giden genç, moral vermek için yaptığıyla herkesten alkış topladı
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Servet Yazıcı Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Futbolcu Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 09:54:46. #1.14#
title