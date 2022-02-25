Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı - Haberler

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Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.15 sıralarında Gelik beldesinde bulunan ve kaçak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İddiaya göre, ocakta tavan göçme sonrasında Hamza K. isimli işçi ile yabancı uyruklu bir işçi içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve tahlisiye ekipleri mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de ocak çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, göçük yaşanan kaçak maden ocağının, geçtiğimiz günlerde yakalanan 11 Afgan işçinin çalıştığı ocak olduğu ve daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında işçilerin göçük altında kaldığı iddia edildi.

(İHA)

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Zonguldak, AFAD, Ocak, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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