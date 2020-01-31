Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)
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Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

31.01.2020 04:27 | Son Güncelleme: 31.01.2020 04:27
Kaçak maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur (3)

MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Zonguldak'ın ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletildiği öğrenilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. Ocağa giren TTK kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir çalışmalarına devam ederek işçilere ulaşmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerden ve çalışmalardan görüntüler

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)


Kaynak: DHA
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