Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı

Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı

Ardahan'da, jandarma ekiplerince yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen lüks otomobil yakalandı.

02.11.2019 13:36
Kaçak lüks otomobil jandarmaya takıldı

Ardahan'da, jandarma ekiplerince yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen lüks otomobil yakalandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çamlıçatak Jandarma Karakol Komutanlığı kontrol noktasında bir araç durduruldu.

Gürcistan'dan yasa dışı yollardan ülkeye girdiği belirlenen Mercedes marka otomobile el konuldu.

Otomobil, Çıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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