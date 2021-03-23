Kaçak kurbağa avına 1854 lira ceza
23.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:41
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak olarak kurbağa avlarken suçüstü yakalanan kişiye 1854 lira idari para cezası kesildi.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kaçak olarak kurbağa avlarken suçüstü yakalanan kişiye 1854 lira idari para cezası kesildi.
Yesemek Mahallesi kırsalında dün derede yasa dışı kurbağa avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, D.N.'yi kaçak olarak avlanırken yakaladı. D.N.'nin yakaladığı kurbağalara el konularak Yesemek deresinde doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. D.N.'ye 1854 lira idari para cezası ile cezalandırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK