Kaçak kozmetik ürünü üreten iş yerine baskın

İZMİR'in Dikili ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, halk sağlığına aykırı ve izinsiz üretilen 20 bin 998 şişe parfüm ele geçirildi.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, halk sağlığına aykırı ve izinsiz üretilen 20 bin 998 şişe parfüm ele geçirildi.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla İslamlar Mahallesi'nde bulunan kozmetik firmasında halk sağlığına aykırı ve izinsiz parfüm üretildiği bilgisine ulaşıldı. Üretim tesisine baskın yapan ekiplerin yaptığı aramada, çeşitli markalara ait 20 bin 998 şişe parfüm, 221 bidon içerisinde toplamda 984 litre parfüm ele geçirildi. Parfümler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay