Kaçak köpek yavrusu ve papağanlara el konuldu
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Kaçak köpek yavrusu ve papağanlara el konuldu

Edirne'de ülkeye kaçak yollardan getirildiği belirlenen köpek yavrusu ile papağanlara el konuldu.

08.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:37
Kaçak köpek yavrusu ve papağanlara el konuldu

'de ülkeye kaçak yollardan getirildiği belirlenen köpek yavrusu ile papağanlara el konuldu.

ekipleri gerçekleştirdikleri çalışma sonrası Mahallesi'nde C.N'nin evinde arama yaptı.

Aramada, farklı cins ve renklerde 13 köpek yavrusu ile 9 sultan papağanı ele geçirildi.

Şüpheli C.N. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

El konulan köpek ve papağanlar veteriner kontrolünde yediemine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kaçak köpek yavrusu ve papağanlara el konuldu
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