Kaçak Kimyasal Madde Dökülen Alan Havadan Görüntülendi

İstanbul Tuzla'da bir çok vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal atığın atıldığı alan havadan görüntülendi. AFAD ekiplerinin ise alandaki çalışmalarına devam ettiği görüldü. Tuzla'da atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanan koku bir çok vatandaşı hastanelik etmişti. AFAD, İGDAŞ ve İtfaiye ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonunda kokunu giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatmıştı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken kimyasal madde dökülen alan havadan görüntülendi. Görüntülerde kokunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği görülüyor.



(Ahmet Faruk Sarıkoç - Cenk İşver/İHA)