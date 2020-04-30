Kaçak kenevir ele geçirildi
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Kaçak kenevir ele geçirildi

Malatya'da bahçede kaçak olarak ekili vaziyette bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Kaçak kenevir ele geçirildi
30.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:32

Malatya'da bahçede kaçak olarak ekili vaziyette bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Malatya merkez ilçe Battalgazi'de bir şahsa ait ev ve bahçede yapılan aramada, bahçede kaçak olarak ekili vaziyette bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarmanın bir zanlı gözaltına aldığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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