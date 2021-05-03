Kaçak keklik avlayanlara 20 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde keklik avlarken yakalanan 3 kişiye, kısıtlamayı ihlal ve kaçak avcılıktan toplam 20 bin lira idari ceza uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde keklik avlarken yakalanan 3 kişiye, kısıtlamayı ihlal ve kaçak avcılıktan toplam 20 bin lira idari ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde kırsal Akbayır Mahallesi'nde devriye gezerken S.S. (47), İ.E. (58) ve A.E.'yi (50) keklik avlarken yakaladı. Şüphelilerle birlikte 6 kınalı keklik, kurak avında kullanılan 4 ip tuzak ve 3 keklik çantası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, yasak av ve yasak olan yöntemlerle avlanmadan toplam 20 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ