Kaçak Keklik avına 17 bin 833 TL ceza
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Kaçak Keklik avına 17 bin 833 TL ceza

08.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:31
Kaçak Keklik avına 17 bin 833 TL ceza

Iğdır'da Keklik avı yaparken yakalanan 5 şahsa 17 bin 833 TL para cezası kesildi.

Iğdır'da Keklik avı yaparken yakalanan 5 şahsa 17 bin 833 TL para cezası kesildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen kaçak olarak keklik avlananlara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Iğdır Merkez Erhacı Köyü mevkiinde arazide canlı mühre ve tuzakla keklik avlayan 5 şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. El konulan 5 adet canlı mühre ve bir adet kınalı keklik için 12 bin 268 TL idari, 5 bin 565 TL tazminat olmak üzere toplamda 17 bin 833 TL para cezası kesildi. - IĞDIR

Kaçak Keklik avına 17 bin 833 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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