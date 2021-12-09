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Kaçak kazıya tutuklama

Kaçak kazıya tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta kaçak kazı yapan bir kişi tutuklandı, 59 adet tarihi eser ele geçirildi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kaçak kazı yapan bir kişi tutuklandı, 59 adet tarihi eser ele geçirildi.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda bir hafta içerisinde; 52 kaçakçılık olayı ortaya çıkartıldı. 517 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 59 adet muhtelif tarihi eser, 1 adet tabanca, 11 adet tabanca mühimmatı, 6 adet detektör, 7 adet muhtelif kazı malzemesi ve 3 bin 194 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 25'i yabancı uyruklu 52 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet ve çeşitli suçlardan adli makamların talimatı doğrultusunda işlem yapıldı. 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS

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