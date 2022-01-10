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Kaçak kazıya suçüstü operasyon

Kaçak kazıya suçüstü operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı, Sultan köyü kırsal kesiminde izinsiz kazı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda, kazıda kullanılan detektör ve kumandası ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS

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