Kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
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Kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 şahıs, suçüstü yakalandı.

15.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:13
Kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

'ta kaçak kazı yapan 4 şahıs, suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Çatmayayla Mahallesi Çukurtarla mevkisinde operasyon düzenledi. Ekipler A.K.E. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K.'yı (56) kazı alanında suçüstü yakalarken 4 zanlı gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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