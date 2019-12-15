Kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 şahıs, suçüstü yakalandı.
15.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:13
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 şahıs, suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Çatmayayla Mahallesi Çukurtarla mevkisinde operasyon düzenledi. Ekipler A.K.E. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K.'yı (56) kazı alanında suçüstü yakalarken 4 zanlı gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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