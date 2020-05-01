Kaçak kazıya suçüstü
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Kaçak kazıya suçüstü

Kaçak kazıya suçüstü
01.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:24

Adıyaman'ın Besni ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü Sofraz Çayı Kral Anıt Mezarı mevkisinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçerek bölgeye gitti. Jandarma ekipleri burada kaçak kazı yapan M.Ü. ile M.U'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar jandarma karakoluna götürülürken şahısların kazı esnasında kullandıkları aletlere de el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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