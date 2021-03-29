Kaçak kazıya suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaçak kazıya suçüstü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak kazıya suçüstü

Malatya'da ihbar sonucu kaçak kazı yapan 3 genç suçüstü yakalandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Hizmet destanı yazmaya devam edeceğiz
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Hizmet destanı yazmaya devam edeceğiz

Malatya'da ihbar sonucu kaçak kazı yapan 3 genç suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesi Karatepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı Jandarma'ya ihbar edildi. İhbar alınması üzerine, olay yerine gidildiğinde, O. T.( 23) M. T.(22) ve Y. E. K. ( 20) isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Şahısların olayda kullandıkları 1 adet altın arama detektörü, 1 adet kürek, 1 adet kazı için kullanılan demir parçası muhafaza altına alındı.

Jandarma tarafından tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak kazıya suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:00:13. #1.14#
title