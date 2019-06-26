Kaçak kazıya 3 gözaltı
BARTIN'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
BARTIN'ın Amasra ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Akkonak köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler ormanlık bölgede kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 şüpheli ile birlikte 1 dedektör ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
- Bartın
Akkonak köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Ekipler ormanlık bölgede kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 3 şüpheli ile birlikte 1 dedektör ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
- Bartın
Kaynak: DHA
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