Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
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Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor

Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan Bizans dönemine ait mozaiklerin, 2 yıl süren çalışmanın ardından 98 parçaya bölünerek Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınmasına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan Bizans dönemine ait mozaiklerin, 2 yıl süren çalışmanın ardından 98 parçaya bölünerek Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınmasına başlandı.

İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde 2019 yılında bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, evin avlu zemininde 170 metrekare mozaik buldu. Jandarma ekiplerince koruma altına alınan evde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de kurtarma kazılarına başladı. Elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürleri ile av sahnelerinin resmedildiği mozaiğin bulunduğu evde uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar tamamladı. Milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait mozaiklerin yapılan çalışmaların ardından her biri 1,5 metre olan 98 parça halinde taşınması kararlaştırıldı.

ÜZÜM VE BAĞ BOZUMU RESİMLERİ VARMozaiklerin taşınmasına başlandığı evde açıklama yapan Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, üzerinde sıklıkla avlanmaya ait figürlerin olduğunu mozaiklerin milattan sonra 4'üncü yüzyılda yapıldığını belirtti Çomak, çeşitli av sahnelerinin anlatıldığı mozaiklerde çeşitli bitkisel figürlerin olduğunu ve en önemlisinin bölgenin de geçim kaynağı olan üzüm ve bağ bozumu resimlerinin bulunduğunu kaydetti.Mozaiklerin Bizans dönemine ait olduğunu vurgulan Çomak, "Bu mozaikler Gaziantep ilimizin İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilenler köyümüze aittir. Özel mülkiyette bir alandır. Burada 2020 yılında kurtarma çalışmalarına başladık. 2021 yaz döneminde belgelemelerini yaptığımız buradaki tüm mozaikleri Gaziantep'e taşıyacağız. Zeugma Mozaik müzemizde Bizans dönemi salonumuzda ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız" dedi.EN SAĞLAM ÇIKAN MOZAİKGaziantep'in mozaik cenneti bir kent olduğunu da dile getiren Çomak, "Milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait olan özellikle Bizans dönemindeki en sağlam çıkan mozaiktir. En önemlisi ise çok renkli taşların, camların, doğal taşların kullanılmıştır" diye konuştu.Mozaiği bütün olarak kaldıramadıklarını ve bu sebepten parçalandıklarını söyleyen aynı zamanda restoratör olarak kurtarma kazılarında görev yapan Müze Müdür Yardımcısı Ayşe Ebru Çorbacı da şunları söyledi: "Biz çalışmalara başladığımızda bazı bozulmalar tespit etmiştik. Temizlik çalışmaları ve belgelemeler yaptık. Temizlik aşamasında en çok bizi zorlayan figürleri kapatan bir tabaka vardı. Daha sonra kaldırmak üzere çalışmalar başlattık. Üzerine bir bez yapıştırarak korumaya aldık. Üzerinde çok farklı desenler ve figürler olduğu için kaldırma aşamasında maalesef bütün olarak kaldıramıyoruz. Hem şartlar hem mozaiğin yapısı el vermiyor. Bu yüzden parçalamak zorundaydık. Bu bölümlemeleri figürleri göz önüne alarak yaptık. Asla zarar gelmeden sadece figürleri olduğu gibi kaldıracağız. Sonra da bunları birleştirmek için çalışmalar yapacağız." 

Mozaikleri taşıma işleminin 2 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

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- Gaziantep
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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Kaçak kazıda bulunan mozaikler parçalar halinde Zeugma Müzesi'ne taşınıyor - Haberler
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