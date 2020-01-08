Kaçak kazıda bulunan mozaik, müzeye teslim edildi

08.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:56

ŞANLIURFA'da, yapımı devam eden bir binanın bodrumundaki kaçak kazı sırasında bulunan Roma dönemine ait mozaikler müzeye teslim edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mozaiklere ilişkin incelemenin devam ettiği belirtilirken, kaçak kazı sırasında yakalanan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında bulunan Haleplibahçe Mahallesinde, polis ekipleri dün ihbar üzerine yapımı devam eden 2 katlı bir inşaata baskın yaptı. İnşaatın bodrumunda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye giden polisler yaptığı araştırmada 2 kişiyi kazı malzemeleri ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Faruk Ç. ve Emrah Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bodrumdan aşağı açılan bir bölüm olduğu fark edildi. Polisler bodrumdaki çukurdan indiği zemin katta 4 metre karelik taban mozaiği bulunduğunu belirledi. Bazı bölümlerinin tahrip edildiği belirlenen mozaik ile ilgili olarak Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. İhbarla bölgeye gelen Müze Müdürlüğü arkeologlarının incelemesinde mozaiğin M.S. 4 ve 5'inci yüzyıla ait olabileceği belirtildi. Roma dönemine ait mozaiklerin daha önce kentte bulunan mozaikler ile benzerlik gösterdiğini de kaydeden arkeologların çalışmasının detaylı şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından mozaik, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

BİNA KAPATILDI, ARKEOLOGLAR İNCELEMESİNİ SÜRDÜRÜYORKaçak kazı ile ortaya çıkarılan ve polis operasyonuyla kaçırılması engellenen mozaiğin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin ardından bulunduğu binaya giriş yasaklandı. Binanın sivillere kapatılmasının ardından mozaiklerin detaylı incelemesinin yapılacağı ve bulunduğu alandan sökülerek müzeye taşınarak sergilenmesine çalışıldığı kaydedildi.MAHALLE SAKİNLERİ ŞAŞKINMahalle halkı, yıllardır komşuları olan kişinin eski yapı olan binasını 6 ay önce yıkarak yenisini yapma kararı aldığını söyledi. Binanın tamamlanma aşamasında olduğu ve burada son zamanlarda 2 kişinin kazı yaptığını belirten mahalle sakinleri, "Biz burada temel kazısı yapıldığını sanıyorduk. Burada 2 kişi çalışıyordu ve zaman zaman içeriden taşlar çıkarıyorlardı. Biz çıkarılan taşın mozaik olduğunu bilmiyorduk. Burada kaçak kazı yapıldığını da polisler operasyon yapınca anladık" dedi.KAÇAK KAZI ŞÜPHELİLERİ ADLİ KONTROLLE SERBESTKaçak kazı yapmakla suçlanan ve polis operasyonunda gözaltına alınan Emrah Ç. ile Faruk Ç., emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Sorgulamalarında suçlamaları reddettiği öğrenilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ŞANLIURFA VALİSİ: MOZAİK ÇOK DEĞERLİŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kaçak kazı yapılan alanda bulunan mozaiğin müzeye teslim edildiğini söyledi. Şanlıurfa'nın tarih fışkıran bir şehir olduğunu anlatan Vali Erin, "Roma döneminden kalma olduğunu değerlendirdiğimiz, kaçak kazı yapılması sırasında ortaya çıkarılan, kolluk kuvvetlerimizin müdahalesiyle de bugün itibariyle müzeye teslim edilmiş olan çok değerli bir mozaik parçası bulundu. Şanlıurfa 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir şehir ve hala birçok eserimiz keşfedilmeyi bekliyor" dedi.UNCU: ŞANLIURFA'NIN TAŞI TOPRAĞI TARİHŞanlıurfa Valiliği öncülüğünde resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin ortak olduğu Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, Şanlıurfa'nın taşı ve toprağı tarih bir şehir olduğunu söyledi. Bölgede kazı yapılması halinde daha çok alanda mozaiğe ulaşılabileceğini anlatan Uncu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu konuda destek beklediklerini ifade etti. Vatandaşları kaçak kazılara karşı duyarlı olmaya davet eden Uncu, bölgedeki tarihi zenginliğin ortaya çıkarılmasının Şanlıurfa turizmini canlandıracağını sözlerine ekledi.- Şanlıurfa