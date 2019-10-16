Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

16.10.2019 11:06
Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre; bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkisi Tekev bölgesinde kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.


Yakalanan Z.Ç., C.E. ve L.E. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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