Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı

16.10.2019 11:06

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre; bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkisi Tekev bölgesinde kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.



Yakalanan Z.Ç., C.E. ve L.E. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA