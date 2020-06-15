Kaçak kazı yapmaya giden 6 kişi yakalandı BOLU'nun Göynük ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapmak üzere araziye giderken jandarma ekiplerince yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.

BOLU'nun Göynük ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapmak üzere araziye giderken jandarma ekiplerince yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynük ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, bölgeye giden 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 8 dedektör ve GPS cihazı ele geçirildi. Araçlardaki 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA