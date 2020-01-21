Kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı
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Kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı

Osmaniye'de kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı.

21.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:19
Kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı

'de kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçesi Kızılömerli köyünde izinsiz kazı yapıldığına yönelik alınan duyum üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada B.A., O.A. ve H.S. isimli şüpheliler 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kamera ve kazı malzemeleri ile birlikte yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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