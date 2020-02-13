Kaçak kazı yapılan alanda tarihi paralar ele geçirildi
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Kaçak kazı yapılan alanda tarihi paralar ele geçirildi

ADANA'da, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen araziye polisin düzenlediği baskında, üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.

13.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:18
Kaçak kazı yapılan alanda tarihi paralar ele geçirildi

ADANA'da, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen araziye polisin düzenlediği baskında, üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.

İl 'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçesi Gültepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmada kazı yapılan yerde üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para geçirdi. Kazı yapan şüphelilerin kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazılan alana merdivenle inildiğini saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


Kaynak: DHA
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