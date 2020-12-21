Kaçak kazı yaparken yakalandılar sokağa çıkma ihlalinden ceza yediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaçak kazı yaparken yakalandılar sokağa çıkma ihlalinden ceza yediler

21.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:15
Kaçak kazı yaparken yakalandılar sokağa çıkma ihlalinden ceza yediler

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine gittikleri Çayırcıkdere mevkisinde 3 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine gittikleri Çayırcıkdere mevkisinde 3 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı işleminde kullanılan aletler ile birlikte yakalanan şahıslar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 TL idari para cezasına çarptırılırken, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 20 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Emre Mahallesi, Çayırcıkdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler, hemen olay bölgesine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda B.S. (34), Ö.Y. (41) ve T.S. (29) isimli şüpheliler, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı işlemlerinde kullanılan dedektör, kulaklık ve çapa ile yakalanan şüpheliler, Jandarma Karakol Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kaçak kazıda suçüstü yakalanan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerinden dolayı da cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına Aykırı Hareket Etme suçundan işlem yapılan şahıslara, toplamda 9 bin 450 TL idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Vitor Hugo Samet Aybaba Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Beşiktaş İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak kazı yaparken yakalandılar sokağa çıkma ihlalinden ceza yediler | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:16:33. #1.14#
title