Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri gece yarısı 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri gece yarısı 1. derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin beraberindeki malzemelere el konulurken alınan ifadelerinin ardından 2 zanlı da serbest bırakıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesinde Jandarma Komutanlığının elde ettiği istihbari çalışmalar doğrultusunda gece yarısı 1. derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı ve arama yapıldığı tespit edildi. Jandarmanın yaptığı operasyonda şüpheli E.E. (54) ve M.T. (53) isimli şahısların kullanmış olduğu 1 adet hilti, 1 adet pense, 2 adet çapa, 1 adet metre, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet uzatma kablo, 1 adet tutamaçlı demir, 2 adet boşluk bulma çubuğu ve 2 adet demir kazık ele geçirildi. Ele geçen malzemeler jandarma tarafından muhafaza altına alınırken kaçak kazıyla ilgili olarak tahkikat başlatıldı. Şüpheli E.E. ve M.T. jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı