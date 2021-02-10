Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el kondu
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Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el kondu

10.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:35
Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el kondu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, SİT alanında kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, SİT alanında kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el konuldu.

Belkıs Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün gece geç saatlerde devriye görevi sırasında Samandöken Mahallesi'nde bulunan SİT alanında şüpheli bazı kişiler fark etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 1600 yıllık olduğu tahmin edilen bir mezarda kaçak kazı yapıldığını belirledi. Mezarda bulunan 76 santim uzunluğunda 67 santim eninde bir kadın heykeli çıkardığı belirlenen 7 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.K., H.D., M.K., F.K., S.K., N.K. ve A.K. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin bulduğu kadın heykeli ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından; '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el kondu
Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el kondu
Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el kondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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