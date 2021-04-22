Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta 3 şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Zonguldak'ta 3 şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; A.Ç.(40), E.A. (30) ve İ.Ç. (41) isimli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyon neticesinde, Beycuma Beldesi Osmanlı köyünde A.Ç. (40), E.A. (30) ve İ.Ç. (41) isimli şahıslar arazide kaçak kazı yaptıkları sırada 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela ve 1 adet makaralı calaska ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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