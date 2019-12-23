Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

23.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:09

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 3 kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Tomarza ilçesine bağlı Melikviran mahallesinde M.A.'ya ait harabe eve operasyon düzenlendi. Operasyonda F.P., A.C., M.A. ve F.P. kaçak kazı yaparken yakalandı. Ayrıca şahısların kazı yaparken kullandığı 1 adet dedektör, 5 adet kova, 1 adet hilti, 1 adet manivela, 2 adet baret, 1 adet ip merdiven, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 38 metre seyyar elektirik kablosu, 3 adet eldiven, 1 adet gaz maskesi, 2 adet tahta metre, 1 adet kanca, 1 adet koruma gözlüğü ve 31 metre halat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri sürüyor.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA