Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Bartın'ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, devriye gezen jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Amasra İlçesi Akkonak Köyünde önleyici hizmet devriyesi yapan Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak kazı yapıldığını fark etti. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalanırken, olay yerinde bulunan 1 adet detektör ve 12 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Orman kanununa muhalefetten tahkikat başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA