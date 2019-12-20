Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
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Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Konya'nın Derbent ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

20.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:35
Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

'nın ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Derbent ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Derbent ilçesinde (1. derece sit alanı) jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, 8 kişi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan kontrolde tarihi eser niteliğinde herhangi bir malzeme tespit edilemezken, 2 adet kırıcı delici matkap, 2 adet jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA
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