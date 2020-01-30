Kaçak kazı yapanlara suçüstü

30.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:34

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü jandarma tarafından yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Musabeyli ilçesi Fericek Köyünde kaçak kazı yapan M.D. ile E.Ö. suçüstü yakalandı. . Şahısların üzerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan arama neticesinde, 2 adet altın arama dedektörü ve detektörlere ait kullanım aparatları ile 1 adet kazma ele geçirildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA