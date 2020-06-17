Kaçak kazı yapanlara "sosyal mesafe" kuralından 15 bin 750 lira para cezası uygulandı Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyü mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler kaçak kazı yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şahıslara, sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri nedeniyle toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız av tüfeği bulunduran bir kişiye de 866 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA