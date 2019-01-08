Kaçak Kazı Yapanlar Yakalandı

Kilis'in Polateli ilçesindeki Ravanda Kalesi'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Polateli ilçesi Belenözü köyü Ravanda kalesi civarında park halinde bulunan 27 ALM 05 plakalı araç ve çevrede yapılan araştırmada, Y.G., M.K., ve B.A., isimli şüpheliler ile birlikte 1 adet dedektör, 1 adet bronz olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet kürek ve 1 adet çekiç yakalandı. . Bahse konu şüpheliler ifadelerinin alınmasına sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA