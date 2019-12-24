Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
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Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde 1. derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

24.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:46
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

'nde 1. derece sit alanı içerisinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.


Kırklareli'nin ilçesine bağlı Balkaya ve köylerinde icra edilen kolluk devriyesi esnasında, 1. derece sit alanında iki ayrı grup halinde kaçak kazı yapan İ.B., H.K., İ.Ç. ve M.T. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramada 3 adet boşluk arama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet kafa feneri bulundu. Malzemelere el konulurken, yakalanan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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