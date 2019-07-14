Kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yukarıdoğanoğlu Mahallesi Karakayalık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ahmet D. ve İsmail D. isimli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ve şahıslara ait araçlarda yapılan aramada; 1 çubuk dedektör, 1 jeneratör, 1 testere, 1 hilti takımı, 2 çekiç, çeşitli maden numuneleri ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Diğer yandan, olay yerinde bulunan Recep Ç.'ye ait barınakta yapılan aramada ise; 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA