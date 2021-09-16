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Kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen bir kişi suçüstü yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen bir kişi suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı bir köyde meydana gelen olayda Ö.Ö. (38) isimli şahsın izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüpheli kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde bulunan tarihi eser arama dedektörü ve iki adet kazı malzemesine el konuldu.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarihi eser ve kültür varlıkları dahil olmak üzere sorumluluk bölgemizde meydana gelebilecek olan tüm kaçakçılık olaylarıyla etkin bir şekilde mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - KARABÜK

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