Kaçak kazı yapan şahsa jandarmadan baskın
Haberler » 3. Sayfa » Kaçak kazı yapan şahsa jandarmadan baskın - Haberler

Kaçak kazı yapan şahsa jandarmadan baskın

Tokat'ın Zile ilçesi kırsalında izinsiz kazı yapan şahıslar Jandarma tarafından yapılan baskında suçüstü yakalandı.

30.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:32
Kaçak kazı yapan şahsa jandarmadan baskın

'ın ilçesi kırsalında izinsiz kazı yapan şahıslar tarafından yapılan baskında suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile İlçesine bağlı Selamet Köyü kırsalında bulunan Sarı Çiğdemlik tepesi mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı kazı yaptığı bölgede suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada; 2 adet detektör ve 2 adet kazma ele geçirildiği bilgisine ulaşılırken, şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler