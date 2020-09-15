Kaçak kazı yapan 4 kişi, drone ile tespit edilip suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaçak kazı yapan 4 kişi, drone ile tespit edilip suçüstü yakalandı

Manisa'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, drone destekli operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

15.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:45

Manisa'nın Kula ilçesinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri, drone destekli yaptıkları operasyonda ekskavatör ile izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Alınan ifadelerin ardından 3 şahıs serbest bırakılırken, hakkında aranma kararı bulunan 1 şahıs ise mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek. Ayrıca kaçak kazı yaparken yakalanan şahıslara, maske takmadıkları için de işlem yapıldı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Ayvatlar Mahallesi Çıngırakdere mevkiinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet suçu kapsamında drone destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ekskavatör ile izinsiz kazı yaptıkları tespit ettikleri E.A.ve K.Yisimli şahısları kazı yaparken yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şahıslardan üçü serbest bırakılırken, hakkında arama kararı olan K.Y(60), mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

KAÇAK KAZIDA MASKE TAKMAMAYA CEZA

Öte yandan drone destekli düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şahıstan üçüne, Kula Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararına Aykırı Hareket Etme (Maske Takmamak) suçundan da işlem yapıldı. E.A.ve K.Yisimli şahıslar, maske takma zorunluluğu olan alanda maske takmadıkları için ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak tanzim edilerek serbest bırakıldı.

Kaçak kazı yapan 4 kişi, drone ile tespit edilip suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Destici Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Ferhat Göçer Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kaçak kazı yapan 4 kişi, drone ile tespit edilip suçüstü yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 13:45:15. #1.14#
title