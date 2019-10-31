Kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
Mersin'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 7 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Mersin'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 7 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, merkez Toroslar ilçesine giden ekipler, 7 şüpheliyi, paletli kepçe ile kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, iş makinesine el konuldu.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.