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Kaçak kazı yapan 7 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı

Kaçak kazı yapan 7 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da izinsiz kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da izinsiz kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terme'nin Cılar Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine bölgede detaylı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda Cılar Mahallesi sınırları içerisinde F.K., C.Ş., S.I., Y.A., F.I., Ö.Ş. ve M.H. izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör ve ekipmanları, 1 adet cep dedektörü ve birçok kazı malzemesi ele geçirildi.

(İsmail Can Çam/İHA)

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