Kaçak kazı yapan 7 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi Köseler köyü Sultanmağra mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda G.U., B.O., M.A., M.Z.U., Y.D., S.D. ve H.K. gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.- Adıyaman
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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