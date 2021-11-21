Kaçak kazı yapan 7 kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesi Köseler köyü Sultanmağra mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda G.U., B.O., M.A., M.Z.U., Y.D., S.D. ve H.K. gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri

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