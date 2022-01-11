TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçu kapsamında kaçak kazı yapan şahısları takibe aldı. Uzun süren takip sonucunda Kaleburcu Mahallesinde kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler, S.D., Ö.A., A.D., A.B. ve N.B.'yi defin araması yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada 2 define arama dedektörü, 2 tarihi niteliği taşıyan sikke ve 1 yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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