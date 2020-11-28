Kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı

BURSA'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisardere Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bildirilen bölgeye operasyon yapan ekipler, A.K. (49), M.E. (33), B.E. (32), Y.K. (39) ve S.B.'yi (44) suçüstü yakaladı. 1 radar cihazı, 2 kazma, 1 kürek, 1 manivela, 1 testere ve 2 demir şiş ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem başlatıldı.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN