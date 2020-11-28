Kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı
28.11.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:13
BURSA'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
BURSA'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
- Bursa
İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisardere Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bildirilen bölgeye operasyon yapan ekipler, A.K. (49), M.E. (33), B.E. (32), Y.K. (39) ve S.B.'yi (44) suçüstü yakaladı. 1 radar cihazı, 2 kazma, 1 kürek, 1 manivela, 1 testere ve 2 demir şiş ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kaçak kazı yapmak suçundan işlem başlatıldı.
- Bursa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN