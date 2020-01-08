: Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

08.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:54

Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesindeki bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Operasyonda, güvenlik güçlerinden gizlenmeye çalışan O.D, R.V. ve T.Ö. saklandıkları çukurda, N.Ş. ve A.E. ise bindikleri otomobilde yakalandı.

Aramada 24 sikke, 3 ok ucu, metal arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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