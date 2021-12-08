Kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler
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Kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

Kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan şahısları suç üstü yakaladı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan şahısları suç üstü yakaladı.

Müstecep Mahallesi'nde kaçak kazı yapılacağı duyumunu alan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ve resmi ekipler kazı yapılacak arazi çevresinde tedbir aldı. Bir süre sonra tapulu arazilerinde kazı yapmak için gelen A.S.(63), R.G.(44 ), N.Ö.(52) ve A.D.(57) isimli şahısları yanlarında getirdikleri malzemelerle kazı çalışması yapmaya başladı. Gizlendikleri yerden çıkan jandarma ekipleri kazı çalışması yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Yakalanan şahıslar ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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