Kaçak kazı yapan 3 şüpheli tarihi eserler ile yakalandı
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Kaçak kazı yapan 3 şüpheli tarihi eserler ile yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 şüpheli tarihi eserler ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'dan, Denizli'ye kaçak kazı yapmak için gelen 3 şüpheli, 20 gün fiziki takibe alınmasının ardından kazı yaptıkları esnada sikke, tarihi heykel figürü, kültür varlığı bulunan objeler ve dedektörler ile yakalandılar.

Afyonkarahisar'dan, Denizli'ye kaçak kazı yapmak için gelen 3 şüpheli, 20 gün fiziki takibe alınmasının ardından kazı yaptıkları esnada sikke, tarihi heykel figürü, kültür varlığı bulunan objeler ve dedektörler ile yakalandılar.

Çivril ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kaçak kazı yapan şüpheliler olduğu yönünde istihbarı bilgi sonrası harekete geçti. Afyonkarahisar ili Evciler ilçesinden, Denizli'nin Çivril ilçesinde Özdemirci Mahallesinde kaçak kazı yapılacağı yönünde 3 şüpheliyi takibe aldı. Jandarma ekipleri V.T., Ü.A. ve B.T'yi 20 gün fiziki takibe aldı. Şüpheliler kaçak kazı yaptıkları sırada operasyon için harekete geçildi.

Tarihi eserlerle birlikte kazı yaparken yakalandılar

Şüpheli 3 kişinin kaçak kazı yaparken yakalanırken, bulundukları alanda yapılan aramada 200 adet Sikke, Tarihi Heykel Figürü, 75 adet Kültür Varlığı Vasfı Taşıyan Obje ve 3 adet Dedektör ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçirilen eserleri Kültür ve Tabiat Varlıkları biriminin incelemesi için Denizli İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasından 10 bin 350 TL idari para cezası uygulandı

Gözaltına alınan V.T., Ü.A. ve B.T. isimli şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Denizli İl Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesi gereği sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplamda 10 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaçak kazı yapan 3 şüpheli tarihi eserler ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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