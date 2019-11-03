Kaçak kazı yapan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Kaçak kazı yapan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Elazığ'da, kaçak kazı yaparken uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

03.11.2019 19:43

Elazığ'da, kaçak kazı yaparken uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harput Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekibi, kaçan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

VİDEO: Kaçak kazı yapan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
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