Kaçak kazı yapan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Elazığ'da, kaçak kazı yaparken uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da, kaçak kazı yaparken uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harput Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekibi, kaçan 3 şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
VİDEO: Kaçak kazı yapan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı