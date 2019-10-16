Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

16.10.2019 11:10

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıklar belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkisi Tekev bölgesinde kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişiyi yakaladı.

Yakalanan Z.Ç, C.E. ve L.E. hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA