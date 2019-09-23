Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

23.09.2019 15:07

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Şeyhömerli köyü yakınlarında izinsiz kültür ve tabiat varlığı kazısı yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.A.C., B.A. ve R.B.T. suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapılan alanda, arama çubuğu, kazma ve dedektör gibi malzemelerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA