Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

23.09.2019 15:07
Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Şeyhömerli köyü yakınlarında izinsiz kültür ve tabiat varlığı kazısı yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.A.C., B.A. ve R.B.T. suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapılan alanda, arama çubuğu, kazma ve dedektör gibi malzemelerde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.