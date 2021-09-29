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Kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalarda, Palu ilçesi Örencik köyünde Şimşat Haraba Höyük ve Kalesi bölgesindeki arkeolojik sit alanı içerisinde, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda, A.İ.S., Ş.H. ve O.D. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 4 sikke ve 13 tarihi obje ele geçirildi, kazıda kullanılan 3 dedektör ve 3 çapaya da el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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